港媒：贸易制裁未解除 澳不太可能支持中国加入CPTPP

香港媒体引述多个消息来源报道，在针对澳大利亚的贸易制裁尚未解除的情况下，堪培拉不太可能公开支持中国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。

据香港《南华早报》星期二（5月23日）报道，了解堪培拉想法的消息人士称，在澳大利亚贸易部长法雷尔5月初访华期间，北京希望澳大利亚当场作出明确承诺，“最好是公开承诺”，即堪培拉支持中国大陆加入CPTPP，并拒绝台湾加入。

报道称，在北京和堪培拉的关系解冻之际，中国加入CPTPP是双方谈判桌上的一个关键议程。不过，其中一名消息人士称，中国并没有得到这一口头承诺。

消息人士说：“澳洲并不反对中国加入CPTPP，但这需要以中国达到CPTPP的贸易标准为基础。”在针对澳洲的贸易制裁尚未解除的情况下，堪培拉不太可能公开支持中国加入CPTPP。

不过，法雷尔告诉北京，“澳洲不支持台湾的成员资格”。这是澳洲总理阿尔巴尼斯去年11月曾对外发表的立场。

阿尔巴尼斯当时说，堪培拉不太可能支持台湾加入CPTPP。事后阿尔巴尼斯加以解释说，CPTPP是给“公认的国家”（recognised nation-states）参与，而非经济体。“CPTPP是获公认国家之间建立的关系，台湾在APEC所代表的是一个经济体。”此番言论被理解为堪培拉不太可能支持台湾加入CPTPP。

不过，台湾外交部当时也发出声明，称澳洲政府事后澄清对台湾加入CPTPP的立场未变，仍欢迎包括台湾在内的所有符合CPTPP高标准规范的经济体加入。

中澳关系自2017年开始恶化，时任澳洲总理莫里森2020年4月呼吁国际社会就冠病溯源展开调查，令澳中关系急速恶化。中国随后限制澳洲煤炭、红酒、大麦和龙虾等产品输华。但自工党政府2022年5月上台执政后，澳中关系逐步修复，两国贸易逐渐重启。

不过，消息人士称，红酒贸易禁令至今还没有进展，因为北京仍对澳洲的投资规则感到不满，包括禁止华为在该国进行投资。

韩礼士基金会（Hinrich Foundation）高级研究员欧尔森（Stephen Olson）分析，中国的CPTPP申请 “带着沉重的地缘政治包袱”。现有CPTPP成员国认识到中国在该地区的经济中心地位，但许多成员对中国越来越强硬的态度表示担忧；在贸易方面，现有的CPTPP成员也对中国遵守世界贸易组织义务的程度提出质疑。

他认为，鉴于地缘政治以及贸易的复杂性，从现有成员国的角度来看，缓慢地处理这一申请可能是最明智的做法。