港国泰航空空服员被举报涉歧视非英语乘客

香港国泰航空一空服人员被举报涉嫌歧视非英语乘客,国泰航空对此致歉,并表示将严肃调查处理。

据香港《星岛日报》报道,近日有网民在社交平台发帖,称自己上星期天(5月21日)在搭乘国泰航空时,看到机上有空服人员歧视非英语乘客。

这名网民称,他在2023年5月21日搭乘国泰航空CX987航班,从成都飞往香港,恰好坐在最后一排空服人员准备餐食及休息之处,却听到国泰航空空服人员在飞机飞行过程中,不间断使用英语、粤语抱怨或取笑乘客。

据网民描述,有乘客想向空服人员拿毛毯时,却被空服人员取笑,说“If you cannot speak blanket, you cannot have it”(如果你不会说毛毯的英文,那就无法取得毛毯)、“Carpet is on the floor” (地毯是在地上)等。

他说,坐在前排的乘客尝试用英文询问如何填写入境卡时,同样得到空服人员“无比不耐烦”的回答;还有一名老人家起飞后没多久,抱着小孩上厕所,空服人员在后面用粤语广播“安全信号灯还未熄灭,请回到座位” ,但之后该空服员向同事抱怨:“他们听不懂人话啦。”

这名网民表示,自己不理解,为什么对不讲英语和粤语的乘客有这么大的恶意,对旅客基本的尊重都做不到。这名网民称,自己下机前找乘务长说明了上述情况,并告知会作出正式投诉。

对此,国泰航空星期一(22日)发表声明回应,称已知悉有关旅客在航班上的不愉快经历,深表歉意。声明说,国泰航空一直以来致力于为旅客提供高品质的服务,对于此次事件高度重视,已经联系相关旅客进一步了解情况,并会进行严肃调查处理,对此事给大家带来的困扰再次致以深深的歉意。