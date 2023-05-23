港国泰航空空服员被举报涉歧视非英语乘客

香港国泰航空一空服人员被举报涉嫌歧视非英语乘客，国泰航空对此致歉，并表示将严肃调查处理。

据香港《星岛日报》报道，近日有网民在社交平台发帖，称自己上星期天（5月21日）在搭乘国泰航空时，看到机上有空服人员歧视非英语乘客。

这名网民称，他在2023年5月21日搭乘国泰航空CX987航班，从成都飞往香港，恰好坐在最后一排空服人员准备餐食及休息之处，却听到国泰航空空服人员在飞机飞行过程中，不间断使用英语、粤语抱怨或取笑乘客。

据网民描述，有乘客想向空服人员拿毛毯时，却被空服人员取笑，说“If you cannot speak blanket, you cannot have it”（如果你不会说毛毯的英文，那就无法取得毛毯）、“Carpet is on the floor” （地毯是在地上）等。

他说，坐在前排的乘客尝试用英文询问如何填写入境卡时，同样得到空服人员“无比不耐烦”的回答；还有一名老人家起飞后没多久，抱着小孩上厕所，空服人员在后面用粤语广播“安全信号灯还未熄灭，请回到座位” ，但之后该空服员向同事抱怨：“他们听不懂人话啦。”

这名网民表示，自己不理解，为什么对不讲英语和粤语的乘客有这么大的恶意，对旅客基本的尊重都做不到。这名网民称，自己下机前找乘务长说明了上述情况，并告知会作出正式投诉。

对此，国泰航空星期一（22日）发表声明回应，称已知悉有关旅客在航班上的不愉快经历，深表歉意。声明说，国泰航空一直以来致力于为旅客提供高品质的服务，对于此次事件高度重视，已经联系相关旅客进一步了解情况，并会进行严肃调查处理，对此事给大家带来的困扰再次致以深深的歉意。