TikTok针对美蒙大拿州禁令提起诉讼

短视频应用程式TikTok于当地时间星期一（5月22日）向美国蒙大拿州提出诉讼，指蒙大拿州封杀TikTok的法案已违反美国宪法保障的言论自由权利。

综合路透社和彭博社报道，TikTok在诉讼中主张，蒙大拿州将于明年1月1日生效的TikTok禁令违反了公司和用户受美国宪法第一修正案保障的言论自由权利。

TikTok还称，对TikTok颁布禁令不在蒙大拿州的权力范围内，因为与外国实体打交道完全是联邦政府专属的权力。此案是针对负责执行禁令的蒙大拿州检察长克努森（Austin Knudsen）提出的。

蒙大拿州共和党籍州长强佛特（Greg Gianforte）本月17日签署在州内封杀TikTok的法案。法案禁止中国字节跳动旗下的TikTok在该州运营，并禁止谷歌和苹果公司等应用商店提供该应用程序。任何违反这项法律的实体将被处以每天1万美元（约1万3000新元）的罚款。TikTok的个人用户不会受到惩罚，目前还不清楚这项禁令将如何执行。

TikTok星期一在声明中说，上述这些非同寻常和前所未有的措施，只是基于毫无依据的猜测，并重申公司没有、也不会与中国政府分享美国用户的数据，公司已采取实质性措施保护TikTok用户的隐私和安全。“我们认为，基于无比强大的前例及事实，我们将会打赢官司。”

克努森发言人说，该州已准备好应对诉讼。发言人说：“我们预计会遇到法律挑战，并已做好充分准备，捍卫这项有助于保护蒙大拿人隐私和安全的法律。”