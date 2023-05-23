美媒：新任中国驻美大使谢锋最早周二抵美履新

美国和香港媒体引述消息人士报道，中国新任驻美大使谢锋最早将于星期二（5月23日）抵达华盛顿履新。

美国政治新闻网Politico星期二报道了上述消息。据香港《星岛头条网》进一步了解，谢锋星期二早上在上海乘搭东方航空航班，预计当地时间星期二下午就能抵达纽约肯尼迪国际机场。

中国驻美国大使一职从前任大使秦刚去年底回国后，就空缺至今。秦刚已于今年3月担任国务委员兼外交部长。据悉，秦刚当年也是从上海启程赴美履新驻美大使。

今年59岁的谢锋毕业于中国外交学院，是美国通。谢锋在1980年代进入外交部，长期负责对美工作。他在2000年至2003年担任驻美使馆参赞、发言人，并于2008年出任中国驻美国大使馆公使。2010年，谢锋升任外交部美大司司长，2014年6月出任中国驻印度尼西亚大使。

2017年，谢锋担任中国外交部驻香港特派员公署特派员，历经2019年的反修例风暴。2021年年初，谢锋返京担任副外长，主管涉美事务。

Politico分析，美国总统拜登5月22日在日本广岛预言美中关系“很快”就会“解冻”后，谢锋星期二就赴美出任大使，意味着中国政府可能也希望减少中美两国之间的争执。

华盛顿特区一位研究中国外交政策的外交官说，中国领导层选择谢锋作为驻美大使，可能意味着北京更倾向于选择一位发言较温和的外交官，以缓解两国之间的反感情绪。