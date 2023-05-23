蔡奇：开展主题教育推动习近平思想入脑入心入魂

中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇提出，要把学习《习近平著作选读》作为重大政治任务，并开展主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“入脑入心入魂“。

据新华社报道，《习近平著作选读》第一卷、第二卷出版座谈会星期一（5月22日）在北京召开。蔡奇在座谈会上说，编辑出版《习近平著作选读》是中共中央作出的重大决定，要把学习选读作为“坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂的重大政治任务，推动把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神引向深入。”

蔡奇指出，《习近平著作选读》记录了以中共总书记习近平为核心的中共中央领导人民开创中国特色社会主义新时代并不断夺取新胜利的伟大历史进程，是全党全国各族人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的权威教材。

他强调，要通过学习选读，全面系统深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，要“学出政治忠诚，学出使命担当，学出实干精神，学出深厚情怀，学出斗争本领，学出清醒坚定”，把学习成效转化为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的实际行动。

蔡奇还说，要深入开展主题教育，把《习近平著作选读》学习运用工作组织好、安排好，“推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心入魂”。

《习近平著作选读》收入了中共总书记习近平在2012年11月至2022年10月的著作。

中共中央今年4月发布通知，要求中国各高等学校把《习近平著作选读》作为师生理论学习教材，并要求各级党校（行政学院）、干部学院把《习近平著作选读》纳入培训教学重要内容，各级党委（党组）也要把学习选读摆在重要位置。