传削减百万产能 长安福特：正克服困难积极转型

汽车制造商福特中国近日被曝裁员消息后，旗下的合资企业长安福特也被传出百万产能被减。长安福特有关人士星期一（5月22日）回应媒体称，公司正在克服困难，积极转型。

根据上海证券报报道，此前有媒体报道称，福特中国旗下的合资企业长安福特因销量下跌砍掉百万产能。据了解，长安福特在重庆、哈尔滨、杭州分别设有五家整车工厂，总产能达160万辆，现在的产能已减至67万辆。

长安福特有关人士对削减产能的说法没有给出明确回应，只表示公司正在克服困难，积极转型，并说目前重庆和杭州等工厂生产正常。

另外，近日有消息称福特中国开始裁员，涉及人数超1300人，按照N+3来赔偿。福特中国方面日前就此回应，企业正将资源投入到具有优势的核心业务，通过一系列标志性品牌和产品，同时利用在华合作伙伴的综合能力，为中国乃至全球消费者带来更多、更好的产品，为利益攸关方创造更多的价值。

报道指出，作为长安汽车最重要的合资车企，长安福特自2012年从长安福特马自达剥离以来，对长安汽车销量贡献长期在20%以上，占福特全球销量近15%；巅峰时期的2016年销量达到95万辆，占长安和福特销量比重分别为30.81%和14.19%。

2016年，福特汽车在华的销量达到了巅峰，为127万辆，超过同一年丰田在中国的121万辆销量。不过2017年以来，福特在华业绩因汽车电动化、竞争加剧等多重因素并不如人意。

2022年，长安福特全年销量达25.1万辆，同比下滑17.61％，仅为2016年巅峰时期的27％。进入2023年，长安福特销量依然不尽如人意，该公司前4月销量为5.88万辆，同比下滑18.67％。伴随销量下滑的是营收下降、业绩亏损，2022年全年，福特在华总计亏损5.72亿美元（约7.69亿新元）。

此外，还有消息称，福特中国开始裁员，裁员人数高达1300人，被裁人员将按照N+3赔偿。裁员是为了响应福特“精简、集中”的主要手段之一。福特中国回应称：“公司正在打造一个更加精简、灵活的组织结构，将资源投入到具有优势的核心业务上，努力实现在华业务目标。”

针对未来在华的发展战略，福特中国表示：“对于福特汽车来说，中国是一个至关重要的市场，我们坚定不移地推进在华业务可持续发展的承诺始终不变。”福特汽车预计2026年福特全球电动汽车产能计划超过200万辆、2030年电动汽车销量占比50%。