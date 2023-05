港国泰航空暂停涉歧视空服员飞行任务

香港国泰航空称,被举报歧视非英语乘客空服人员的飞行任务已被暂停,公司会在三天内公布调查结果。中国官媒《人民日报》海外版旗下的“侠客岛”则称,国泰航空不能只是道歉了事,应重拳整顿。

国泰航空星期二(5月23日)下午通过官方微博账号发出声明,再就网民举报公司空服员歧视非英语乘客一事致歉。

声明说,在收到举报后,公司高度重视此事件,已第一时间联系旅客,进一步了解情况。目前,公司已暂停有关空中空服员的飞行任务,即时展开内部调查,并会在三天内公布处理结果。

声明称,国泰航空承诺,对于任何有违规章制度,有悖职业操守的不当言行,一经确认,均会严肃处理。

近日有网民在社交平台发帖,称自己上星期天(5月21日)在搭乘国泰航空时,发现机上空服员不间断地以英语、粤语抱怨或取笑英语不流利的乘客。据描述,有乘客想向空服人员拿毛毯时,却被空服人员取笑,说“If you cannot speak blanket, you cannot have it”(如果你不会说毛毯的英文,那就无法取得毛毯)、“Carpet is on the floor” (地毯是在地上)等。

消息传出后,国泰航空第一时间发出声明道歉,并强调公司高度重视上述事件。

此外,“侠客岛”星期二也发文批评说,一个在全世界有业务的航空公司对乘客抱有地域性歧视,只能暴露公司的业务素质之低,暴露部分人的国族认同偏差、心理扭曲以及文化和专业素养之低。

文章称,无论从哪个角度,员工歧视说普通话的中国大陆人,都是绝不应该发生的事,并强调国泰航空不能只是每次道歉,而应重拳整顿,建章立制,从根子上刹停歪风。