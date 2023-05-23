港国泰航空暂停涉歧视空服员飞行任务

香港国泰航空称，被举报歧视非英语乘客空服人员的飞行任务已被暂停，公司会在三天内公布调查结果。中国官媒《人民日报》海外版旗下的“侠客岛”则称，国泰航空不能只是道歉了事，应重拳整顿。

国泰航空星期二（5月23日）下午通过官方微博账号发出声明，再就网民举报公司空服员歧视非英语乘客一事致歉。

声明说，在收到举报后，公司高度重视此事件，已第一时间联系旅客，进一步了解情况。目前，公司已暂停有关空中空服员的飞行任务，即时展开内部调查，并会在三天内公布处理结果。

声明称，国泰航空承诺，对于任何有违规章制度，有悖职业操守的不当言行，一经确认，均会严肃处理。

近日有网民在社交平台发帖，称自己上星期天（5月21日）在搭乘国泰航空时，发现机上空服员不间断地以英语、粤语抱怨或取笑英语不流利的乘客。据描述，有乘客想向空服人员拿毛毯时，却被空服人员取笑，说“If you cannot speak blanket, you cannot have it”（如果你不会说毛毯的英文，那就无法取得毛毯）、“Carpet is on the floor” （地毯是在地上）等。

消息传出后，国泰航空第一时间发出声明道歉，并强调公司高度重视上述事件。

此外，“侠客岛”星期二也发文批评说，一个在全世界有业务的航空公司对乘客抱有地域性歧视，只能暴露公司的业务素质之低，暴露部分人的国族认同偏差、心理扭曲以及文化和专业素养之低。

文章称，无论从哪个角度，员工歧视说普通话的中国大陆人，都是绝不应该发生的事，并强调国泰航空不能只是每次道歉，而应重拳整顿，建章立制，从根子上刹停歪风。