日出台半导体出口管制措施 中国商务部：严重背离国际经贸规则

针对日本星期二（5月23日）正式出台半导体制造设备出口管制措施，中国商务部新闻发言人回应说，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中国对此坚决反对。

据中国商务部网站以问答形式发布的声明，商务部新闻发言人说，在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日方举措，一些日本行业团体和企业也以各种方式表达了对未来不确定性的担忧。但令人遗憾的是，日方公布的措施未回应业界合理诉求，将严重损害中日两国企业利益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。

发言人呼吁，日方应从维护国际经贸规则及中日经贸合作出发，立即纠正错误做法，避免有关举措阻碍两国半导体行业正常合作和发展，切实维护全球半导体产业链供应链稳定。中国将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。

日本政府今年3月31日宣布修改《外汇及对外贸易法》，计划扩大半导体制造设备出口管制范围，涉及六大类23种设备。 这项新规将于今年7月生效，预计将影响到十几家日本公司，包括尼康集团、东京电子等半导体设备制造商。这些公司在向海外出口半导体设备或技术前，须获得日本政府颁发的许可证。

中国半导体行业协会4月28日曾发布声明指出，日本此次管制物项范围过于宽泛，远超国际通行的管制物项清单，对相关企业造成很大困扰。