华春莹推特发“井底之蛙”图片批G7

中国外交部部长助理、发言人华春莹星期二（5月22日）晚在推特连发五帖，对七国集团（G7）成员国发表涉华相关言论作出回应，反问“如果中国是一个‘威胁’，那么那些对主权国家发动战争、推翻他国合法政府、退出多边条约和胁迫他国切断供应链的G7成员国是什么？”她在其中一则推文中还配上“井底之蛙”的图片，上面配文写道“G7=世界？”

华春莹在第一条推文写道：“一些G7成员国声称中国是‘全球安全与繁荣的最大威胁’，是认真的吗？中国是全球经济的最大引擎（对其增长的贡献率超过G7成员国的总和），是140多个国家（和地区）的主要贸易伙伴，还是联合国维和行动第二大资金贡献国”。

她在第二则推文中说，“如果中国是一个‘威胁’，那么那些对主权国家发动战争、推翻他国合法政府、退出多边条约和胁迫他国切断供应链的G7成员国是什么？真实的世界不会被洗脑和欺骗”。

华春莹在随后几则推文中贴上图片。第一张是以“井底之蛙”为主题的图片，上面配文写道，“G7=世界？”第二张图片引用世界银行世界发展指标数据库的数据得出结论：2013年至2021年中国对世界经济增长的贡献率超过G7总和。图上数据显示，中国、美国、日本、德国、英国、法国、加拿大对世界经济增长的贡献率分别为38.6%、18.6%、0.9%、1.8%、2.1%、1.1%、1.2%

华春莹发出的第三张图片显示，G7国家的人口总和占世界人口的10%，G7国家的国土面积在世界上所占比例为16%。

在日本广岛出席峰会的G7领袖星期六（5月20日）发表声明说，各国将通过“经济胁迫协调平台”，针对经济胁迫行为发出预警，并迅速共享信息，各成员国也将定期开会进行相关磋商。

声明没有点名哪些国家涉及经济胁迫，但英国政府在解释新倡议时，直指中国利用经济实力胁迫澳大利亚和立陶宛等国，要借此解决彼此之间的政治争端。

中国官方星期天（5月21日）批评G7炒作涉华议题，并为此召见本次G7会议主席国日本驻华大使垂秀夫，向日本提出严正交涉。