美光事件让华欧美商会同表不安

中国要求国内关键信息基础设施运营者停止采购美国美光产品后，在华欧美商会表达不安。中国美国商会称，许多会员担心会遇到相似情况，欧盟商会则呼吁欧商评估美中科技竞争白热化对供应链可能带来的冲击，并及早因应。

中国美国商会总裁何迈可（Michael Hart）星期一（5月22日）以书面方式，接受美国之音采访时说，美商都很担心自己成为中国下一个封杀的对象。

中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）则告诉美国之音，美光一案恐怕会加大供应链压力。

伍德克说，商会曾在2021年1月发布报告，提出各国若打算与中国经济脱钩对公司运营可能带来的冲击。他说，在此前提下，过去几年来，不管是地缘政治或疫情相关的因素，都已凸显了全球供应链的脆弱，包括芯片短缺对公司所造成的影响。

他因而呼吁在华营运的欧洲公司必须密切观察局势，评估中美科技竞争对他们的供应链可能带来的风险，并据此制定对策。

中国网信网星期天（5月21日）公布，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响中国国家安全，网络安全审查办公室为此作出不予通过网络安全审查的结论，并说：“我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。”