河南前首富被查 旗下医药股退市

河南前首富朱文臣因涉嫌信息披露违法违规，遭中国证监会立案调查。由朱文臣实控的医药股*ST辅仁星期一（5月22日）晚公布，上交所决定终止公司股票上市。

根据每经网报道，*ST辅仁（原简称辅仁药业）当晚发布公告称，公司于5月22日收到上交所《关于辅仁药业集团制药股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。

报道指出，*ST辅仁是2023年A股市场首只退市医药股，按照5月30日至6月19日的退市调整期，目前距其退市只有四周时间了。

报道提到，辅仁药业5月10日曾发布公告，公司实控人、多次登顶“河南首富”的朱文臣因涉嫌信披违法违规，已于4月3日被中国证监会稽查总队立案。但截至公告日，稽查总队尚未联系到朱文臣。

2006年5月，“辅仁药业”医药公司登陆A股，随后连续14年实现盈利，不仅将其实控人朱文臣推上河南首富的位置，还创造了当年资本市场最大并购案。但也是这家横跨医药、酒业两大黄金产业的上市公司，在登陆A股17年后收到了监管部门的退市通牒。

根据*ST辅仁4月28日发布的公告，上交所下发的《关于拟终止辅仁药业集团制药股份有限公司股票上市的事先告知书》显示，公司2022年度经审计的期末净资产为负值，2022年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。这是公司触及终止上市条件的最后一根稻草。

拖到4月28日才披露的*ST辅仁2022年年报显示：去年公司营收约为14.69亿元（人民币，下同，约2.8亿新元），同比减少2.9%，亏损同比收窄12.20%但绝对金额仍超28亿元。同时，截至公司净资产同比减少351.11%至负20.09亿元，已严重资不抵债。

*ST辅仁表示，受资金困难影响，公司部分业务出现下滑。公司对目前经营团队进行整合，经营效率一般的人员和部门进行精简调整。同时加强公司成本费用的管控，降低必要费用的支出，减少非必要费用的支出。

而对于持续经营相关的重大不确定性，*ST辅仁则表示，2022年出现流动性困难，面临债务逾期无法偿还以及对外担保承担连带赔偿的资金压力，同时涉及多起诉讼、部分银行账户及资产被冻结，持续经营能力存在重大不确定性。

资料显示，朱文臣于1995年创建了辅仁药业，并利用10年时间以辅仁药业为母体，通过生产经营及资本运营，使公司迅速发展成为以药业和酒业为主导产业的综合性集团。2006年5月，辅仁药业借壳ST民丰上市，成为河南省最大的药企。

辅仁药业上市后股价不断上涨，朱文臣的身价也水涨船高，多次登顶河南首付。2012年，朱文臣以76亿元的身家，首次夺得河南首富桂冠。2013年以身家85亿元，蝉联河南首富。2018年初，朱文臣再度成为“河南首富”，并跻身胡润百富榜。

不过，2019年辅仁药业“爆雷”，账上的18亿现金不翼而飞，公司可用资金仅剩377余万，而这一事也吸引了监管的关注。在调查后发现，辅仁药业存在虚假记载、重大遗漏、违规担保、违规减持等多项违法行为。朱文臣被采取10年证券市场禁入措施，公司及相关责任人被处罚。

公开资料显示，目前朱文臣涉及693项限制消费令，53次被列为历史失信被执行人，被执行总金额超20亿元。