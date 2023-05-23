联合国通过在上海设教科文组织STEM教育一类机构

联合国通过在中国上海设立教科文组织STEM（科学、科技、工程、数学）教育一类机构的决议。

据中国教育部官网消息，正在巴黎举行的联合国教科文组织执行局第216届会议，经充分磋商，于巴黎时间5月22日一致通过上述决议。会议认为，在上海设立教科文组织STEM教育一类机构将加强教科文组织在STEM教育领域的领导力，相信该机构必将为落实教科文组织职能使命和实现2030年可持续发展目标做出贡献。

中国代表团团长、中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任陈杰在会议发言中表示，执行局的这一决议将载入史册，历史也终将证明这一决议的正确性。陈杰代表中国向所有委员国和教科文组织秘书处表示崇高敬意和谢意，表示中国将认真履行承诺，配合秘书处落实好本次会议决议。

教科文组织一类机构系该组织的组成部分，可作为思想实验室、标准制定者、国际合作推动者、信息交流中心、能力建设者在其职能领域发挥作用。按照规则，本届执行局会议关于在华设立一类机构的决议将提交今年11月举行的该组织第42届大会最终批准。届时，该机构将成为教科文组织在华建立的首个一类机构，也是该组织在欧洲以外的首个全球性一类机构。

据介绍，STEM是科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），数学（Mathematics）四门学科英文首字母的缩写。STEM课程重点是加强对学生四个方面的教育：一是科学素养，即运用科学知识（如物理、化学、生物科学和地球空间科学）理解自然界并参与影响自然界的过程；二是技术素养，也就是使用、管理、理解和评价技术的能力；三是工程素养，即对技术工程设计与开发过程的理解；四是数学素养，也就是学生发现、表达、解释和解决多种情境下的数学问题的能力。