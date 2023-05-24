中国新任驻美大使谢锋：争取中美关系回归正轨

中国新任驻美大使谢锋抵达美国履新后说，当前中美关系遭遇严重困难，面临严峻挑战，希望美国与中国相向而行，加强对话、管控分歧，争取中美关系回归正轨。

据中国驻美国大使馆官网发布的消息，谢锋当地时间星期二（5月23日）抵达纽约机场后发表简短讲话。他首先说，很荣幸受中国国家主席习近平委派，出任中国第十二任驻美国大使。

他表明，自己是中国人民的代表，为了捍卫中国利益而来，“这是我的神圣职责。我是中国人民的使者，为了增进中美交流合作而来，这是我的重要使命”。

谢锋指出，当前中美关系遭遇严重困难，面临严峻挑战，并举习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则为例称，这是新时期中美正确相处的治本之道。

中美关系近年来日益紧张给全球经济和政治稳定蒙上阴影，谢锋在场强调，希望美国与中国相向而行，从两国和世界人民的共同利益出发，朝着这个方向共同努力，按照中美三个联合公报的原则妥善处理台湾等重要敏感问题，加强对话、管控分歧、推进合作，争取中美关系回归正轨。

谢锋最后说，自己上次在美国工作还是13年前。13年来，世界发生了很大变化，美国也发生了很大变化。在接下来的日子里，他期待与美国各界人士广泛接触，近距离观察和认识美国，同时探讨推进交流与合作。“大家一起为中美关系思与行、鼓与呼。”

谢锋早年曾经在中国驻美大使馆担任多个职务，还出任过外交部驻港公署特派员。他出使美国之前任中国外交部副部长。前任驻美大使秦刚于1月初离任，目前担任中国外交部长。