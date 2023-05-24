国泰航空解雇被指歧视乘客的三名空服员

在对一段嘲笑乘客英语的音频进行调查后，香港国泰航空解雇了三名涉事空服人员。

据中国多家媒体报道，在调查进行几个小时后，国泰航空宣布解聘这三人。据星期二（5月23日）晚上发布的声明，国泰航空行政总裁林绍波就此事向乘客和社会各界致歉，称“对于个别员工严重违反公司规章制度及道德准则的行为，国泰航空将秉持零容忍的态度，绝不姑息”。

林绍波强调，为了避免同类事件再次发生，他将亲自领导跨部门的工作小组做出全面检讨，重新审视服务流程、人员培训和相关制度，进一步提升国泰航空的服务品质。其中，“最重要的是确保所有国泰员工必须尊重来自不同背景及文化的旅客，在所有的服务地区均提供专业且一致的服务”。

一名中国大陆网民星期一（5月22日）在社交网站，实名举报国泰航空的空服人员歧视非英语乘客。这名大陆乘客发文称，在他搭乘5月21日国泰航空CX987航班由成都飞往香港时，座位靠近空中服务员备餐及休息处。在入座之后，不断听见空服人员用英文及粤语抱怨。

这名乘客上载相关录音显示，有空服人员取笑机上大陆乘客误把毛毯（blanket）的英语说成carpet（地毯），空服人员用英语笑称“如果你不能以英语说出毛毯，就不能获得它”“ 地毯是在地上”。

事件在互联网上迅速发酵，不少网民也列出自己搭乘国泰航空时遇到不愉快经历。国泰航空星期一晚发布声明，对该旅客的不愉快经历表示歉意，强调会严肃调查处理事件。

国泰航空星期二再度发布声明道歉，称高度重视事件，目前已暂停有关空服人员的飞行任务，即时展开内部调查，将于三天内公布处理结果。