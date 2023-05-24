美空军称F-16战机生产遇开发挑战 延迟对台交付

美国空军说，美国将第一批F-16战机交付台湾的日期延后，是因为战机生产线遇到了“复杂的开发挑战”。美国空军给出的原因比先前提到冠病疫情导致的供应链中断还要严重。

据彭博社星期三（5月24日）报道，美国空军在声明中说，F-16战机的生产遇到了“复杂的开发挑战”，美国政府、台湾政府和洛克希德·马丁公司“正积极努力缓解这些延误”，“我们致力于尽一切努力找到解决方案，尽快将这些完全具备能力的飞机交付给我们的合作伙伴。”

声明没有披露洛克希德公司（Lockheed Martin Corp.）具体遇到什么开发挑战。美国空军和洛克希德公司也拒绝透露上述挑战会否影响战机交付给巴林、约旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亚的时程。

美国空军说，在得知技术问题后，美国国务院和五角大楼的高级官员立即联系了洛克希德公司，并前往格林维尔基地与公司高管会面，讨论这个问题。新的F-16战机在洛克希德公司位于南卡罗来纳州格林维尔的工厂组装。

洛克希德公司发言人卢茨（Liz Lutz）在声明中说，该公司正“与美国政府密切合作，以应对支持美国安全目标的挑战”。

美国在2019年批准向台湾出售66架由洛克希德公司制造、价值80亿美元（约107.6亿新元）的F-16战机，以提升台湾在面对中国大陆加强威胁时的防御能力。交付完成后，台湾的F-16战机数量将达到200多架。

台湾国防部本月初曾表示，第一批（两架）新F-16V战机原定今年第四季交付，但由于冠病疫情导致供应链中断，交付日期已延至明年第三季。洛克希德公司表示，所有66架飞机仍将按计划在2026年完成交付。

但彭博社报道称，美国空军的声明表明，F-16战机的交付被延迟，原因比供应链中断更加严重。

美国国防部副部长拉普朗特（William LaPlante）今年3月在一次工业会议中说，目前战机生产链中积压的大部分是F-16战机生产线，“不是因为生产速度慢，而是因为之前的订单必须完成”。

自去年以来，台湾就对美国多次延迟交付武器颇有怨言。美国武器制造商将供应优先转向乌克兰以支持对俄罗斯的防御，此问题引起美国立法者的关注。美国国会众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）上个月访台时承诺，他将尽一切可能加快武器交付。