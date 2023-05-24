加拿大称不会公开调查有关中国干涉选举指控

加拿大总理特鲁多任命的一个独立监管机构认为，不应就北京干涉加拿大选举的指控展开公开调查，因为没有证据表明外国政府的干涉影响了选举结果，但要承认存在外国政府的干涉企图。

综合法新社、彭博社和路透社报道，今年3月受任命审查干涉选举指控的高级官员约翰斯顿（David Johnston）星期二（5月23日）发表中期调查报告，并召开新闻发布会说：“毫无疑问，外国政府正试图影响加拿大的候选人和选民。”

但约翰斯顿得出的结论认为，加拿大2019年和2021年的选举“受到精密机制的良好保护，没有理由对这些结果缺乏信心”。外国政府干涉加拿大选举的尝试没有改变投票结果。

他还说，“我没发现有任何证据表明部长、总理或他们的办公室是有意或因疏忽而未根据情报采取行动。”但情报部门收集的信息在政府内部的传达和沟通机制的确存在管理缺陷，导致政府内部没有对相关消息做很好的处理。

当被问及是否需要就外国干涉选举的指控展开公开调查时，约翰斯顿明确回答说“不会”，并称已审查所有相关事实。

约翰斯顿说，关键问题是加拿大安全机构和政府部门之间的信息流没有得到很好的追踪，政府内部的信息交流系统混乱，犹如“大而无当的文件夹”。

他也表示，“外国干涉是真实存在且不断增长的威胁，需要做更多的工作以更好地检测和防止此类干涉”，因此他将举行公开听证会，以确定如何改进政府对外国干涉的反应，而不是进行调查。

约翰斯顿说：“我所查阅的情报是、也必须是保密的。因此，现实情况是，任何可信的公共调查根本不可能公开。”约翰斯顿定于今年10月发布最终报告。

加拿大媒体曾引述情报报道称，中国官员试图在2019年和2021年加拿大选举中对一些反对派候选人施加不利影响，以帮助特鲁多当选。随后，特鲁多领导的自由派少数党政府面临越来越大的压力，在野党要求政府解释如何应对有关北京试图影响或破坏加拿大民主进程的指控。

为此， 特鲁多今年3月任命曾担任加拿大总督的约翰斯顿作为特别报告员对此进行调查。

本月初，还有加拿大媒体报道称，北京试图恐吓一位加拿大议员及在香港的亲属，渥太华还为此驱逐一名中国外交官。