中国承诺加大对稳经济政策落实情况审计力度

中国承诺加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度，并要求官员密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，“牢牢守住不发生系统性风险底线”。

据新华社报道，中共中央审计委员会星期二（5月23日）召开会议，中共总书记、该委员会主任习近平主持了会议。中国总理、中央审计委员会副主任李强，以及中纪委书记李希等人也出席会议。

习近平在会上说，审计担负重要使命，要立足经济监督定位，聚焦主责主业，更好发挥审计在推进中共的自我革命中的独特作用。他呼吁，加强审计领域战略谋划与顶层设计，进一步推进新时代审计工作高质量发展，以有力有效的审计监督服务保障党和国家工作大局。

会议要求，要扎实做好今年的审计工作，突出重大问题加大审计力度，聚焦高质量发展首要任务，加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。

同时，聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险底线。聚焦权力规范运行，充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决查处权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决查处群众身边的“蝇贪蚁腐”。

会议强调，要把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。对整改不力、敷衍整改、虚假整改的，要严肃问责。此外，要求各级党委要切实扛起政治责任，提高对审计工作的领导力。主要负责同志要亲自抓、亲自管，充分发挥审计委员会牵头抓总、统筹协调作用。