港府拟扩大入境签证申报刑事纪录要求

香港媒体报道，香港入境处预计很快就会将申报刑事纪录要求扩大至其他入境签证，包括外来女佣、工作、留学和单程证等。

据香港《星岛日报》星期三（5月24日）报道，曾因卷入基因编缉工程争议而被判入狱的中国大陆科学家贺建奎，今年初透过“高端人才通行证计划”到港引发争议后，香港特区政府随即进行内部检讨，计划将申报刑事纪录要求拓展至其他签证。

今年2月，港府宣布将申报刑事纪录的要求拓展更多类别，包括输入人才计划中的“一般就业政策”“输入(中国)内地人才计划”“科技人才入境计划”“非本地毕业生留港/回港就业安排”和“输入中国籍香港永久性居民第二代计划”。但外籍家庭佣工并未包括在内。

消息称，为避免形成对某些行业的歧视，当时就已传出外佣需要申报刑事纪录，但后来没有推出这一安排。据了解，当时社会刚复常，香港市民对外佣需求极高，当局考虑到加入新安排可能影响到港外佣人数，才暂缓推出。

不过，消息人士称，入境处很快将公布，进一步将申报刑事纪录要求扩展至其他入境签证，包括外佣，以及到港工作、留学或交流的学生，以及俗称“单程证”的大陆居民到港澳通行证等，以统一所有签证安排。不过，获外交豁免的领事和游客则不受影响。

消息指，新安排下所有已获签证在港、或在这之后获得续签的人士将不受影响，一旦离港再申请则须申报。因此，外佣若在港续约，她的签证可获续签而不必申报。但她们在完约后回乡，再申请到港时就需要申报。同时，当局此次将安排延展至“单程证”来港家庭团聚人士。消息人士强调，这是为了一视同仁，统一入境安排。

身兼行会成员、立法会保安事务委员会主席陈克勤认为，上述安排整体合理，但低技术劳工及外佣也须申请，必定会对劳动市场造成影响，但相信不会很大。他说，新安排将更有效保障香港企业雇主，不用担心从外地聘请的员工可能涉及任何罪案，港府也能更了解及掌握入境者资料，在社会安全风险、以及国家安全风险上可有保障，整体是好事。