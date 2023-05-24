中国警告美国慎重处理与台经贸关系

中国大陆商务部表示坚决反对台湾与美国签署《美台21世纪贸易倡议》第一部分协议，并警告美国慎重处理与台湾的经贸关系。

据中国大陆商务部官网星期二（5月23日）发布的消息，商务部新闻发言人以答记者问形式说，有注意到美国宣布与台湾就《美台21世纪贸易倡议》五个议题完成谈判，将签署第一部分协议。发言人强调，“中方对此坚决反对”。

发言人说，一个中国原则是台湾参与对外经济合作的前提，一贯坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的经贸协定。

发言人最后指出，美国应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将不支持“台独”的承诺落到实处，慎重处理与台经贸关系。

台湾与美国上周同步宣布完成《美台21世纪贸易倡议》首批协定谈判。台湾官方形容，这是台美1979年断交以来结构最为完整的双边贸易协定。

台美双方是在2022年6月宣布启动这项谈判。首批协定的五大领域包括贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐和中小企业等。

美国贸易代表戴琪通过声明表示，这代表了美台在强化经济关系上迈出的重要一步。

不过，据彭博社和《华尔街日报》分析，该协议并没有处理关税等棘手问题，而是减少美企向台湾出口的手续，比如允许电子申报和在线支付税费等，让美国企业能把更多产品带到台湾。而且，协定所处理的贸易壁垒也只是“容易解决的障碍”。