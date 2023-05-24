荷兰外长与秦刚会晤：保护荷经济是优先要务

在中国访问的荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉强调，保护荷兰经济和网络空间安全是荷兰的优先要务。中国国务委员兼外长秦刚则称，国际形势越复杂，中国和荷兰就越应团结起来共同维护国际产业链供应链稳定。

据路透社报道，胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）星期二（5月23日）在北京与秦刚会面后，召开联合记者会。胡克斯特拉在记者会上说：“与中国一样，我们有责任保护我们的国家安全，就像中国保护其核心利益一样，我们也要保护我们的核心利益。”

胡克斯特拉被问及中国对荷兰经济安全的威胁时说：“我们分享了我们的国家安全关切。”但他拒绝进一步说明，只表示他当天早些时候与秦刚举行了公开且坦率的对话。

荷兰计划出台出口管制令，限制先进晶片设备的出口，被外界认为是与美日等国同步限制中国获取先进晶片技术，引来北京批评。但胡克斯特拉在另一场记者会上说，这一出口限制不针对任何国家，他还称，中国作为一个经济大国是非常重要的。

他也透露，荷兰政府预计今年夏天就会公布管制令的细节。

据中国外交部官网发布的新闻稿，秦刚在北京举行的记者会上说，中荷可以在三个层面相向而行。在双边层面，中国愿同荷方深化务实合作，相互为对方企业提供开放、公平、非歧视的营商环境；在中欧层面，中荷应聚焦中欧关系积极议程，推动双方各领域交流合作全面重启；在多边层面，中国愿同荷兰加强沟通协作，共同维护以联合国为核心的国际体系、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

秦刚称，中国坚持走和平发展道路，坚持奉行互利共赢的对外开放战略，输出的是机遇而不是危机，带来的是保险而不是风险。搞阵营对抗，人为切断产供链，才是世界风险的源头。

他重申，涉疆、涉藏、涉港问题不是人权问题，而是维护中国国家主权、安全和发展利益问题。台湾问题事关中国主权和领土完整，是中国核心利益中的核心。坚持一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针。中国对荷方重申坚持一个中国政策表示赞赏。

秦刚还提到，中国理解荷兰等欧洲国家在乌克兰问题上的关切，始终坚持劝和促谈。中国政府欧亚事务特别代表李辉目前正在欧洲访问，就政治解决危机同欧方深入沟通。希望危机相关方保持客观冷静，共同为尽快止战停火、恢复和平作出努力。