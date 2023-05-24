李辉访法：中法在乌克兰问题有不少共识

中国政府欧亚事务特别代表李辉在法国访问时说，中国与法国在乌克兰问题上存在不少共识，中国愿继续扩大政治解决危机的公约数，为停火止战打下基础。

据中国外交部官网星期三（5月24日）消息，李辉星期二在法国巴黎同法国外交部政治和安全事务总司长蒙多洛尼举行会谈。双方就政治解决乌克兰危机和中法关系等问题交换意见。

李辉表示，法国总统马克龙上个月成功访华，取得积极成果。中法要落实好两国元首的重要共识，不断深化各领域务实合作，密切在重大国际议题和地区热点问题上的沟通协作，继续为世界的和平、稳定与发展做出新贡献。

李辉在谈到乌克兰问题时说，中法在乌克兰问题上存在不少共识。中国愿以中国国家主席习近平提出的“四个应该”为根本遵循，在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，与各方加强对话交流，继续扩大政治解决危机的公约数，为停火止战逐步积累共识，打下基础。中国支持欧洲加强战略自主，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

李辉从本月15日起展开欧洲之行，5月16日至17日在乌克兰与乌总统泽连斯基、乌克兰外交部、能源部等官员会面。李辉本周还将访问欧盟总部，与欧盟对外行动署亚太总司长维冈（Gunnar Wiegand）会面。

据俄罗斯媒体消息，李辉将在星期五（5月26日）访问俄罗斯。