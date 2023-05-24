李家超对国泰事件感到痛愤 批破坏香港形象

香港国泰航空空服员涉歧视非英语乘客事件越演越烈，香港特首李家超发声，表示对事件感到非常痛愤、失望，并批评事件破坏了香港形象。

李家超星期三（5月24日）在个人脸书发文说，有关国泰机组人员对中国大陆乘客的不尊重言行，他“感到非常痛愤、失望”。

李家超说，这些不敬的言行伤害了香港和大陆同胞的感情，破坏了香港一贯的尊重、有礼、共融的文化和价值观。

他强调，已向国泰航空行政总裁林绍波先生反映事件的严重性，“这是破坏香港形象，伤害香港和内地同胞感情的严重事件”。

李家超指出，虽然三名涉事机组人员已被解雇，但类似情况不容再发生。他同时呼吁国泰航空检讨培训和服务素质，提升顾客服务文化，重塑尊重有礼的好客形象，以不负社会对该航空的期望。

据香港特区政府新闻公报消息，香港运输及物流局局长林世雄也在星期二（23日）发表声明称，他已向国泰航空表达高度关注，并要求管理层立刻改善服务。

一名大陆网民星期一（5月22日）在社交网站，举报国泰航空的空服人员歧视非英语乘客后，马上引爆舆论场；国泰航空已对此连发三份声明道歉，并解雇了三名涉事空服人员。

大陆官媒新华社星期二（5月23日）发表网评文章指出，国泰航空作为一家企业，收着顾客的钱，却傲慢无礼，连基本的尊重都做不到，身处服务行业，一而再再而三地因服务问题被投诉，网友的愤怒指向的是其骨子里的傲慢和对顾客的轻视。“这才是国泰航空一次次出问题，一边道歉，一边却坚决不改的症结所在。”

文章还强调，消费者是会“用脚投票”的，“国泰航空要想长久‘泰’下去，得从根上看待这次舆情，从企业文化上找解决之道，而不是迫于舆论压力的言不由衷。”

文章最后说：“老毛病老不改，国泰航空还能飞多远，就是个问号了。”