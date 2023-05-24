台媒：首批驻台记者陈斌华 或接国台办新闻局长

中国大陆国台办原发言人、新闻局局长马晓光出任海峡两岸关系协会副会长后，台湾媒体称现任国台办经济局副局长陈斌华有望接任。陈斌华曾是首批大陆驻台记者，有大陆涉台人士认为，若他出任，未来国台办记者会的对台论述将展现更多“台湾味”。

据台湾《旺报》星期三（5月24日）报道，若陈斌华接任，他将成为首位驻台记者出身、能说流利闽南语的国台办新闻局长。

不过《联合报》引述知情人士报道，陈斌华的职务为国台办新闻局副局长，属于平调，暂不会升局长也不担任发言人。目前国台办新闻局局长仍为马晓光，发言人为马晓光和副局长朱凤莲。

资料显示，现年51岁的陈斌华是福建诏安人，毕业于厦门大学中文系。他与台湾渊源颇深，1993年进入大陆官媒新华社后，就一直从事台湾相关新闻报道，曾任新华社高级记者、港台部采访室主任等职。

2001年2月，陈斌华与时任新华社记者范丽青，作为大陆首批两名驻点记者赴台湾采访，开启了大陆人员驻台工作的先河。范丽青于2006年出任国台办新闻局副局长。

台媒报道称，陈斌华2001年抵达台湾桃园机场时，用一口流利的闽南语打招呼说，“各位乡亲，大家好”，让在场守候的台媒留下深刻印象。陈斌华在驻点台湾10年期间，采访遍及台湾各地；他不只见证两岸交流高峰期，也近距离观察过2004、2008与2012年三次台湾大选。

陈斌华进入国台办系统后，曾担任研究局副局长，后出任经济局副局长。在经济局副局长任内，他曾多次赴在陆台企调研并与台商交流座谈。

谈及对台湾感受，陈斌华曾说过，“对于台湾，我在精神上从未离开。”他除著有《驻点台湾：大陆首批驻台记者手记》外，还把他在台期间的观察与体悟点滴，集结出版成《自在台湾：一个大陆人的十年行旅》一书。

大陆涉台人士指出，“知台懂台”的陈斌华若升任国台办新闻局局长兼发言人，未来国台办记者会的对台论述，会展现更多“台湾味”，让台湾民众听得懂。