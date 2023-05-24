国泰行政总裁以普通话再就歧视事件道歉

香港国泰航空行政总裁林绍波在中国大陆广州出席活动时，以普通话就国泰歧视事件再次道歉。

综合《星岛日报》、大公网、凤凰网财经报道，林绍波星期三（5月24日）在香港贸发局和广东省商务厅合办的一场活动上用普通话说，“刚才，李家超特首也提过最近两天发生的一些风波，在此我再次向各位做出诚意的道歉”。

他承诺将领导一个跨部门的小组去改善服务品质，务求可以很一致地提供高质量的服务，给不同背景、不同文化的旅客。

林绍波在这场活动结束后接受大批媒体采访。据报道，他先用普通话就事件致歉：“做为国泰航空的行政总裁，我谨代表国泰航空再次向受影响的乘客和社会表示诚挚的歉意。”

林绍波重申，对个别员工严重违反公司的规章制度以及道德准则的行为，国泰航空将秉持零容忍态度，“类似情况绝不允许再次发生”。

林绍波在受访时，也回应媒体提问有关是否担心事件会影响国泰航空在大陆业务的问题。他坦承，事件当然对国泰航空，尤其是在大陆平台上有不好的影响。不过，这也是给该公司去重新检讨大陆服务的一个机会，“所以我认为，我们要晚一点再看，怎样改善我们以后的服务”。

在被问及在短时间内完成调查，并对三名涉事空服人员作出解雇决定是否过于轻率，以及会否打击公司内部员工士气的问题时，林绍波回应说，自己会在公司内部向员工解释，并认为公司、员工及民众应向前看。他也强调，会检视不同可行性，考虑在不同航线重新调配不同空服组合和语言能力的员工。

一名大陆网民星期一（5月22日）在社交网站，举报国泰航空的空服人员歧视非英语乘客后，马上引爆舆论场；国泰航空已对此连发三份声明道歉，并解雇了三名涉事空服人员。

香港特首李家超星期三上午也在个人脸书发声，表示对事件感到非常痛愤、失望，并批评事件破坏了香港形象。