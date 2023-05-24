赖清德亲召跨党派立委参选人出战新北艰困选区

台湾副总统、民进党主席赖清德星期三（5月24日）亲自征召跨党派立委参选人出战新北市三个艰困选区。

综合台湾《上报》和ETtoday新闻云报道，民进党2024年总统立委选举已公告51席区域参选人、另有21席艰困选区、无人登记选区和现任立委退选区。针对艰困选区，民进党早前喊出“民主大联盟”目标，朝跨党派、跨世代、跨领域三方向征召。

赖清德星期三下午亲自主持“新北市立委候选人征召记者会”，宣布新北市第八选区（中和）、新北市第十一选区（新店）将征召时代力量前党员吴峥、前议员曾柏瑜参选立委，对战前立委张庆忠之子张智伦和国民党立委罗明才；针对新北市第九选区（永和），民进党将与无党籍政治评论员李正皓合作，力抗国民党老将林德福。

赖清德说，2024这场选举对台湾至关重要，因此民进党在本次立委选区的征召作业，秉持跨党派、跨世代、跨领域三项原则，希望筹组“民主大联盟”，结合社会更深、更广的力量，来守护台湾。

赖清德表示，今天公布的三个选区征召人选，都是民进党“艰困中的艰困”的选区，但三位候选人都充满勇气，且他们面对的个别候选人，都拥有相当实力。

对于三名候选人，赖清德肯定曾柏瑜说，她面对的是“黑二代”、地方势力盘根错节，但曾柏瑜勇敢面对。她是太阳花学运世代，曾以绿党身份参选该区立委，也曾以无党籍身份参选市议员。她服务基层的热忱令人敬佩。特别过去四年来她是台湾民主实验室的副执行长，关注研究中国大陆对台湾的资讯作战，如果她能进入立法院，对台湾帮助非常大。

对于吴峥，赖清德说明，吴峥的对手是国民党提名的“金二代”，金钱的力量无远弗届，这势必是一场苦战。吴峥是出身中和的民主子弟，也是太阳花学运的领袖，对台湾和社会同样怀抱理想，他也曾经代表时代力量参选市议员，显示他对基层服务的热忱。

此外，对于将以无党籍参选的李正皓，赖清德表示，李正皓在国民党内是推动改革的人才，认为国民党应该成为本土政党，改名为“台湾国民党”，且认为国民党应重视转型正义、主动放弃党产，让台湾社会能够进一步和谐发展。

赖清德表示，三名年轻人都来自不同政党和背景，同样都是80年代出身，同样都怀抱理想，坚守台湾的民主价值，希望台湾社会能够给这样的年轻人鼓励。