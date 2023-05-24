中国多地新生儿数量减少 今年新生人口或不足800万

中国去年出现60多年来首次人口下降后，今年多地新生儿数量也较往年减少，有中国媒体推算，今年的新生人口数量可能不足800万人。

综合每日经济新闻、红星新闻、《中国慈善家》杂志等报道，多地多个基层医院今年的建档孕妇数量出现下降。为了争夺产妇资源，很多医院开始给产妇提供各种优惠服务，也有医院由于需求不足，暂停了产科助产服等。

据报道，鉴于今年的产妇建档基本已经完成，可以根据建档情况大致估算出全年出生人数，而其结论是今年的新出生人口或不足800万。2022年，中国出生人口为956万，是自1950年来首次低于1000万。

贵州省某县城妇幼保健院一名妇产科医生介绍，今年该院的分娩量较同期下降了近30%，县城内三家公立医院的新生儿出生率都在降低，医护的薪资也受到影响。湖南省某三甲妇幼保健院的一名医护人员也说，最近“产妇多到加床”的情况，已经较为少见。

黑龙江哈尔滨市妇幼保健院的一名产科医生则说，医院今年的分娩量减少了一半以上，除生育观念和经济水平等因素，当地私立医院的分流也有影响。“过去（分娩量）可能一天七八个、十来个，现在几天一个，能一天一个就不错了。”

由于分娩的数量很少，浙江省苍南县中医院也在今年5月公告暂停了产科助产服务，医护人员更称从去年10月起就已彻底停止相关服务。

除了孕妇的数量减少，孕妇年龄也在不断走高。澎湃新闻引述上海复旦大学附属妇产科医院产儿部主任顾蔚蓉称，她在某天上午共服务了15名孕产妇，其中30岁以下的仅有三人，35岁以上的高龄产妇则有八人，最高年龄者达到40岁。

顾蔚蓉说，目前医院高龄产妇占比20%至25%；而在2011年，这一比例大概在11%，这意味着10年来这个比例几乎翻了一番。

为了鼓励生育，地方政府纷纷出招补贴。其中，四川省攀枝花市2021年成为首个现金补贴二、三孩生育的城市，并2022年3月底前，已向全市兑现第一笔育儿补贴金，共计95万元（人民币，约18万新元），惠及650个家庭。如今攀枝花的育儿补贴政策实施近两年，但据中国媒体采访该市多家医院妇产科了解到，依然存在分娩量下降的情况。

中国西南财经大学教授、中国人口学会副会长杨成钢认为，政府拿出“真金白银”补贴，尽可能降低生育夫妇的育儿成本，体现了鼓励生育的积极态度。但必须承认，这些补贴相对于家庭的育儿成本来说，虽然不能说是“杯水车薪”，但恐怕也难以调动生育的积极性。

携程创始人、人口经济学家梁建章则建议，补贴生育的财政支出至少应该占国内生产总值（GDP）的2%至5%，具体可能需要支出几万亿人民币来补贴生育。梁建章提出，具体的补贴生育措施应包括现金补贴、个税和社保减免、购房补贴等，降低家庭的生育成本。