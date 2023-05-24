台九合一选举开票闹乌龙 NCC要求民视三立改善

去年台湾九合一地方公职人员选举期间，亲绿的三立新闻台和民视新闻台在报道开票时均闹出乌龙事件，台湾通讯传播委员会（NCC）以此要求两家电视台提出具体改善计划。

据台湾中央社报道，NCC星期三（5月24日）委员会会议审议两件与2022年九合一地方选举开票相关案件。NCC指出，三立新闻台于去年11月26日播出的台北市长和屏东县长开票报道，以及民视新闻台同日播出的台北市长开票报道中，都发生乌龙事件，因此发函要求改进。

NCC指出，民视电视台在播出屏东县开票状况时，突然出现两名候选人票数对调的情况；三立新闻台播出台北市选举开票报道时，则因为对特定候选人有偏好，导致另一名候选人的票数不积极回报，使得票数出现时间落差。

NCC没有公布台北市长候选人中哪一位候选人的票数公布出现时间落差。

NCC表示，选举开票报道涉及社会重大利益，电视台对于开票数据应有所本，新闻标题及报道内容更要谨慎处理，力求精确。

NCC因此发函要求业者在选举开票前或报道时，应向观众清楚说明电视台自行计票方式，包含电视台报道的票数来源及计算方式；另外，NCC要求业者提出具体改善计划，送新闻自律委员会审议后，于公司网站对外公告周知，并函送NCC备查。