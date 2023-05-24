知情人士：万达考虑出售江浙沪20家购物中心

彭博社引述知情人士透露，中国大连万达集团正考虑出售位于江浙沪地区多达20家的购物中心，以避免出现流动性紧缩。

据报道，知情人士说，万达已接洽包括保险公司和资产管理公司在内的潜在投资者，商讨剥离该集团在江苏、浙江，以及上海的部分购物中心。

知情人士称，万达正在为每个购物中心寻求约7至8亿元人民币（下同，1.33至1.53亿新元）的估值，具体价格取决于它们的位置和业务。另一位知情人士说，位于上海一家购物中心的售价可能高达10亿元人民币。

其中一位知情人士也说，该公司还可能探索其他选择，包括出售购物中心的股份。这位知情人士提到，万达可根据投资者的需求出售更多的购物中心。

他们补充说，万达目前处于评估阶段，仍可能决定保留这些资产。

万达如果不能于2023年底前在香港成功上市，将面临潜在的流动性紧缩。

根据一份监管文件，作为早先与投资者达成的协议的一部分，万达若不能上市，需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。据彭博社早前报道，万达正与部分债权银行讨论将今年到期的境内贷款实施无还本续贷操作。

本周，在万达称计划压缩个别部门后，市场对于集团偿债能力的担忧加剧。知情人士透露，万达商管已告知询问其偿债计划的投资者，公司将会考虑回购7月23日到期的4亿美元（5.39亿新元）债券。

根据彭博汇编的数据，该集团及其子公司至少有11.8亿美元的债券今年年底前到期。

根据万达官网的信息，截至2022年底，该集团在中国共有473家购物中心，其中在江苏有39家，浙江21家，上海14家。