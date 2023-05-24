习近平会见俄罗斯总理米舒斯京

中国国家主席习近平星期三（5月24日）在北京人民大会堂会见访华的俄罗斯总理米舒斯京。

中国央视新闻星期三下午报道上述消息。

习近平在会见中指出，巩固好、发展好中俄关系，既是民心所向，也是大势所趋。希望双方继续发挥中俄合作空间大、前景广、动力足的优势，把各领域合作推向更高水平，不断丰富两国新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。

习近平说，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持，在联合国、上海合作组织、金砖国家、二十国集团等多边舞台加强协作。双方要继续深挖潜力，提升经贸投资合作水平，健全双边合作体制机制，巩固和扩大能源、互联互通等合作基本盘，打造更多新的增长点。要继续扩大人文交流，开创民心相通新局面。

他还说，中方愿同俄方及欧亚经济联盟各国一道，促进共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接合作，推动形成更加开放的区域大市场，确保全球产业链供应链稳定畅通，为地区国家带来实实在在的利益。

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，中国国务院副总理何立峰，中国国务委员兼外长秦刚等参加会见。

据俄罗斯卫星通讯社报道，米舒斯京在与习近平会面时说，俄罗斯由衷珍惜两国联系在一起的百年睦邻、伙伴关系和合作。在越来越动荡的国际舞台，这一点对俄中两国而言尤为重要。“我们两国一起反对西方集体维护全球主导地位、利用非法制裁将自己意志强加于独立国家的企图。”

他表示：“我相信，俄罗斯和中国会坚决抵制这些危险企图，并为自信前进创造有利条件，迈向我们共同的战略目标。”

米舒斯京还认为，在加强经贸合作的同时，两国扩大文化和人道主义关系也很重要，这巩固了两国人民之间的友谊和相互同情的基础，也必须将其传递给俄罗斯和中国的子孙后代。

米舒斯京星期三早些时候也与中国总理李强会谈，他形容会谈很有意义，并说，双方都指出两国经贸合作领域的成绩，主张开辟有前景的新领域，以确保2030年前俄中关系达到全新水平。