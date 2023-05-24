国民党吁赖清德用和平论述与侯友宜竞争

台湾最大在野党国民党批评民进党贩卖战争恐惧，并呼吁台湾副总统、民进党主席赖清德不要再贩卖“亡国感”，以和平论述为选举主轴与国民党总统参选人侯友宜竞争。

综合台湾中央社和《联合报》报道，国民党星期三（5月24日）召开“怒斥民进党战争必然论，请赖清德用和平跟侯友宜竞争”记者会。国民党副秘书长李彦秀称，全世界最没有资格说贩卖战争的就是台湾总统蔡英文和民进党。蔡英文过去用“战争必然论”恐吓民众，将兵役恢复为一年合理化，贩卖战争的恐惧。

李彦秀批评民进党是贩卖战争恐惧的“战争贩子”共犯结构，民进党这几年的许多言论，都是用战争在恐吓民众，来转移内政做不好的焦点。

与会的国民党立委李德维则说，明年总统大选就是战争与和平的选择，国民党追求的是和平，而民进党不断扩张战争必然论，以及相关战争的准备，反而让民众不安。他希望民进党好好思考，不要做战争的准备与竞争，要做和平的竞争。

至于侯友宜有无必要说明是否赞同“九二共识”，李德维则说，侯友宜的立场非常稳固，就是坚持“中华民国”与宪法，与台湾前总统马英九4月访问中国大陆时的谈话立场完全一致。

李德维也说，接下来2024年选的是“中华民国总统”，请赖清德好好回到“中华民国”与宪法，不必在所谓的九二共识的字词上去打转，大家身处的地方，侯友宜说的很清楚，就是“中华民国”，而台湾是大家的家。

对此，民进党发言人谢佩芬回应称，所谓的民进党“战争必然论”根本是造谣，国民党毫不避讳地跟北京政府互相唱合，用战争恐吓台湾人民。“和平是唯一选项”是蔡英文和赖清德的立场。

她说，国民党所谓的和平就是接受“一中原则”下的假和平，甚至用“不必在九二共识文字上打转”的话术来模煳焦点，也难怪侯友宜至今仍然不敢大声对“一中原则、九二共识”说不。