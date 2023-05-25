姚明卸下CBA公司董事长职务

中篮联（CBA）公司星期三（5月24日）宣布，中国篮协副主席徐济成接替中国篮协主席姚明，出任CBA公司董事长。

中国男子篮球职业联赛官方网站发布中篮联的公告，宣布“依照中国篮球协会党委会、主席办公会有关中国篮球协会换届改选后领导分工调整的研究决定，以及《中篮联（北京）体育有限公司章程》的有关规定”，姚明不再兼任CBA公司董事长，委派徐济成担任CBA公司新一任董事长。

中篮联在公告中说，在5月24日举行的CBA公司董事会及股东会上，公司董事会对姚明在兼任CBA公司董事长期间、为推动CBA联赛发展和引领CBA公司前进所做出的突出贡献和奉献表示感谢，并将在中国篮协、姚明的支持扶持下，不断提升联赛竞技水平和品牌影响力，为发展中国篮球事业做出更多努力。

姚明对各参赛俱乐部在他兼任CBA公司董事长期间给予的支持和共同努力表示感谢，并希望CBA联赛能够继续坚定宗旨、深化改革，以实际行动响应“振兴三大球、建设体育强国”的国家战略，全心打造“人民满意的联赛”，为中国篮球运动整体发展做出更多探索和贡献。

徐济成说，姚明在兼任CBA公司董事长期间为CBA联赛做出的贡献无可替代，更为联赛未来向更高层次迈进奠定了良好基础，在振兴三大球新的战略目标下，姚明将承担更多、更大的责任和工作，自己有幸能够分担协助部分事务。CBA公司和各俱乐部今后将更紧密团结在中国篮协周围，为中国篮球的新发展做出更多贡献。

徐济成曾任新华社体育部资深记者，后续在北京奥组委、北京冬奥组委工作期间，先后担任北京奥组委媒体运行部副部长，北京冬奥组委新闻媒体宣传部副部长，北京冬奥组委媒体运行部部长等职位，现任中国篮球协会副主席、深篮体育（北京）有限公司董事长。

姚明自2017年起便担任CBA公司董事长。