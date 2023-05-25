巴拉圭总统质疑人民币能取代美元

台湾在南美洲唯一的邦交国巴拉圭，对人民币取代美元成为全球贸易主导货币表示怀疑。

据彭博社报道，巴拉圭总统阿布铎（Mario Abdo Benitez）星期三（5月24日）在卡塔尔经济论坛上说，由民主政府支持、能自由交易的美元相对于其他货币具有优势。培尼亚一直抗拒中国大陆试图让该国抛弃台湾转而同大陆建交、从而进一步孤立台湾的做法。

培尼亚说：“至少现在，就国际贸易而言，我不认为使用另一种货币是可靠的。”

报道称，中国过去一年与俄罗斯、沙特阿拉伯和巴西等国签署了一系列协议来促进人民币的使用，以期削弱美元对全球经济的影响力。

人口750万的巴拉圭是一个内陆国家，面积相当于美国加利福尼亚州，是少数几个仍与台湾保持正式外交关系的国家之一。这种特殊关系意味着该国不能直接向大陆出售大豆和牛肉。巴拉圭当选总统培尼亚（Santiago Pena）曾承诺将保持与台湾的邦交关系。培尼亚将于8月15日接替五年任期结束的阿布铎，出任新一任总统。

阿布铎在执政期间曾宣扬巴拉圭与台湾取得的贸易增长，并暗示台湾可能没有充分认识到，巴拉圭的低税率和作为南方共同市场（Mercosur）成员国所带来的投资机会。

南方共同市场的其他创始成员国有阿根廷、巴西和乌拉圭。在乌拉圭与中国进行初步谈判后，该组织可能寻求与中国达成贸易协议。阿布铎说，巴拉圭对与中国做生意持开放态度。

他说，是中国“不想做生意，除非我们改变我们的外交立场”。