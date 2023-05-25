宁夏“跪地求水”林场主被举报涉非法集资 警方介入调查

此前宁夏跪地求水的林场老板孙国友星期二（5月23日）被一名律师举报涉嫌非法集资违法犯罪行为。宁夏灵武市公安局经侦大队回应称，已接收到律师的相关举报材料。目前正进一步调查与核实。

根据潮新闻报道，这名发布视频举报孙国友的汪姓律师受访时说，他愿意就视频真实性承担一切法律责任。 被举报的孙国友本人及其女儿孙悦则说，他们也关注到此事，并表示汪律师所说“与事实不符”，将对汪律师的相关行为进行追责。

报道指出，今年3月发生的“宁夏万亩林场主跪地求水”事件引发社会广泛关注。4月2日，双马煤矿通报了与孙国友协商供水问题的最新进展，称因为孙国友提出的供水需求违背水资源管理相关规定，双方未达成一致意见，但一直在积极协商，最近一次因为联系不到孙国友而告终。

汪律师说，他工作生活在宁夏十余年，对于孙国友的治沙事迹已如雷贯耳，“跪地求水”事件后一直对孙国友的遭遇报以同情之心。但经过自己的深入了解后，却发现事实并非如此。

在汪律师看来，孙国友是拿“公益治沙”“治沙英雄”这些标签在标榜自己，而事实上他只是想通过这些来为自己谋利。

汪律师认为，孙国友树木认养的行为涉嫌非法集资，其表现形式指用户通过树木主人介绍树木认养方案、用户实地察看或者通过照片、视频察看并选取所认养的树木，或者树木主人签订认养协议的方式，向树木主人或者树木认养组织公司缴纳认养费，并承诺用户所支付的认养费进行还本付息或者给与其他回报等方式，属于非法集资。

汪律师坦言，这次实名举报是因为自己掌握了有关孙国友非法集资的证据材料。“我的目的就是为了让正义说话，想让我们宁夏回到最初的平静。”汪律师称，目前他已向当地公安机关递交了有关材料，并表示可以对举报材料的真实性负责，愿意承担一切法律责任。

孙国友及其女儿孙悦星期三（5月24日）回应此事时表示，此次（举报）直播他们并不知情，也从未有过非法集资相关行为，汪律师的行为属于造谣诽谤，“连线都是随机的，我们有时候也不知道会连到谁，视频的真实性我们无法考证。”对于视频里所提及的某公司，孙国友称，其与该公司并无任何利益关联。

孙国友女儿孙悦表示，目前他们正在搜集相关证据，随后将向当地警方报案。

宁夏灵武市公安局经侦大队星期三回应媒体称，已接收到汪律师的相关举报材料。目前，正在进一步调查与核实。