科大讯飞指AI散布不实消息 文心一言：对抹黑污蔑将采法律措施

针对中国人工智能公司科大讯飞将公司股价大幅下跌归因为“某生成式AI散布不实消息”，中国互联网巨头百度开发的AI产品“文心一言”负责人星期三（5月24日）晚回应说，中国发展自己的大模型技术不容易，把精力放到正事上，对于无端的恶意抹黑污蔑，将采取法律措施。

根据澎湃新闻报道，百度文心一言市场部负责人张全文通过朋友圈回应相关传闻说，“听闻有友商把自己股价大跌，归咎于有人利用文心一言写了篇命题小作文，也是醉了。先别说小作文这事真假（目前看来只怕是策划痕迹太重），如果AI作文有这本事，百度员工自己先炒一下自己股价不香吗？”

张全文直言，中国发展自己的大模型技术挺不容易的，把精力放到正事上，请友商解决好自己的问题，别动不动就碰瓷别人。他表示对于无端的恶意抹黑污蔑，将采取法律措施。

此前，市场上出现多个科大讯飞的传言，包括有网民发布“科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据，并将其用于人工智能研究”的相关文章。

科大讯飞在深交所互动易平台上回复说，相关流传文字及截图，公司初步判断该段不实信息系某AI生成式软件生成。根据网络上流传的截图，该软件界面疑似为百度推出的聊天机器人文心一言。

科大讯飞表示，高度重视企业信息安全及个人隐私信息保护，将信息安全管理作为公司发展的重要支撑战略之一，并建立了完善严格的信息安全和隐私保护体系。

截至星期三收盘，百度集团股价跌2.46%，报收119.1港元（约20.5新元）；科大讯飞股价星期三午后突然大幅跳水，午后盘中一度跌超9%，尾盘回升，最终报每股56.57元人民币（约10.82新元），收跌4.26%。