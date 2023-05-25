白宫：中国对美光禁令不会破坏改善美中关系的努力

美国白宫发言人说，中国对美国最大的内存芯片制造商美光科技（Micron）采取的行动，不会破坏改善美中关系的更大努力，并称华盛顿与北京对此直接进行了接触。

据路透社报道，白宫发言人柯比（John Kirby）星期三（5月24日）说，中国政府最近出于安全考虑对美光实施禁令，显然是企图破坏七国集团（G7）反对经济胁迫的强硬立场。七国集团在美光禁令发布的前一天发表了对抗经济胁迫的新倡议。

柯比说，白宫正在与中国政府直接沟通，但他预计围绕美光的争端不会破坏美方寻求与中国建立更富有成效关系的努力。

他还说，中美关系复杂并会有起伏，美国看到中国的“不当行为”时，“不会坐视不管”。

但他也说：“这并不意味着，单凭这件事就应该、将会、或者正在破坏（拜登）总统所说的恢复沟通渠道的更大努力。”

柯比说，确保“更开放”的沟通渠道比以往任何时候都更重要，他并表示，白宫将继续努力为国务卿布林肯、财政部长耶伦和商务部长雷蒙多访问中国提供便利。

他说，“我们将努力看看能否在未来几个月进行更富有成效的接触。”

柯比还说，美国防部也在讨论，让准备参加6月在新加坡举行的香格里拉对话安全会议的国防部长奥斯汀和中国国防部长对话。此外，有关美国贸易代表戴琪和中国商务部长在本周举行的亚太经合组织贸易部长会议期间会面的讨论也在继续。

G7领导人上星期六（5月20日）在日本广岛举行会议后，宣布成立一个“经济胁迫协调平台”，为成员国提供这方面的预警机制和快速信息共享，并定期举行会议和协商。声明没有点名中国，但在星期五（19日）公布的概述拟议倡议细节中，英国政府指中国曾利用其经济实力，胁迫澳大利亚和立陶宛等国家解决与北京的政治争端。

美国总统拜登则于隔天表示，认同G7对中国采取一致的态度，G7的目的是降低风险而非与中国脱钩。他也指出，美中关系“很快”就会“解冻”。

中国网信办上星期天宣布，中国网络安全审查办公室日前对美光公司在华销售产品进行网络安全审查，发现美光在华销售产品存在严重网络安全风险，不予通过网络安全审查，中国国内关键信息基础设施运营者应停止采购美光产品。

美国商务部则称，中国针对美光的限制“没有事实根据”，华盛顿将继续与盟友一起努力限缩对行业的干扰。