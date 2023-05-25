中国最大催收公司永雄停业 179名员工被采刑事强制措施

中国“催收巨头”湖南永雄资产管理集团星期四（5月25日）凌晨宣布，即日起停业。

永雄资产管理集团在官微发布《告全体员工书》，表示集团相关部门将商讨善后事宜，应对可能到来的最坏局面。

据《北京青年报》早前报道，一则“警方‘突袭’永雄邵阳分公司”的视频，让永雄集团受到业内关注。视频中，警方正与疑似永雄集团公司人员进行交涉。

永雄集团在上述《告全体员工书》中证实了这一消息，称四家分公司“179名员工被安徽警方采取刑事强制措施”，目前“共有三名员工因涉嫌寻衅滋事罪被批捕”。

永雄强调，集团始终合法合规运营，“绝对不存在公司违法犯罪行为”，“永雄虽然艰难生存于舆论的灰色地带，但始终稳步运行在法律的底线之上。”

同时，永雄集团披露向地方政府提出的三项请求，包括请求协调湖南省公安机关对永雄进行立案调查，请求协调湖南省委政法委组织相关部门成立工作组，对安徽省公安机关跨省异地办案模式进行调查，请求派驻工作组对永雄此次突发事件应急处置进行指导，妥善解决可能即将全面爆发的网络舆情及员工善后问题。

永雄集团网站信息显示，该公司成立于2014年4月，总部位于湖南长沙，分支机构覆盖中国全国20多座城市，业务涉及信用卡、消费金融等个人信贷不良资产管理领域。2019年，永雄集团曾向美国证监会递交上市申请，但在计划上市日当天，因需要向SEC提供补充资料且来不及收到回复，永雄集团表示上市日期将顺延一天，而后一直延期至今。

此前的招股书显示，2019年永雄集团拥有全职催收员工超过1万名，其中1000人为资深催收专家，每位收款专家的平均收款额能达到2.7万元（人民币，下同，约5200新元），待催款项达400多亿，佣金率在35.3%以上。

据此前报道，一直以来，中国催收企业都处于舆论的风口浪尖，永雄集团也在其中。截至5月22日，永雄集团在黑猫投诉平台的投诉量达到153件，当中不乏“短信威胁”“电话轰炸”“爆通讯录”“骚扰他人”等投诉。