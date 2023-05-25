王沪宁新疆调研：巩固社会稳定局面 推进反恐维稳常态化

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁在新疆调研时强调，新疆社会稳定局面来之不易，须全力巩固，坚定不移推进反恐维稳法治化常态化。

据新华社报道，王沪宁5月22日至24日在新疆调研时说，做好新时代新疆工作，必须完整准确贯彻新时代中共的治疆方略，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固天山南北稳定祥和、各族人民安居乐业良好局面。

王沪宁在喀什了解开展民族团结、宗教政策落实等情况时说，新疆社会稳定的局面来之不易，必须全力巩固，持续做好团结凝聚人心工作。

他也到自治区博物馆、伊斯兰教经学院等地调研，要求树牢正确的中华民族历史观，“把爱我中华的种子植入每个人特别是青少年心灵深处”。

王沪宁说，新征程上，实现新疆社会稳定和长治久安责任重于泰山，要坚定不移推进反恐维稳法治化常态化，确保持续稳定长期稳定的基础更加牢固；也要坚定不移做好民族宗教工作，不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

他也强调，要推动新疆高质量发展，把握新疆在社会主义现代化强国建设中的战略定位，更好把发展成果落实到改善民生、惠及当地、增进团结上。

中共新疆自治区党委书记马兴瑞，中共政治局委员、中央统战部长石泰峰一同调研。