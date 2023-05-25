中国官媒：G7对华去风险是脱钩论新瓶装旧酒

针对七国集团（G7）在公报中强调，无意与中国脱钩，但经济韧性有赖于“去风险化和多元化”，中国官媒新华社星期四（5月25日）发表署名评论文章说，用词软化并不代表思维进化，以“去风险”替代“脱钩”其实是新瓶装旧酒，目的依然是构筑“小院高墙”，本质上还是“脱钩断链”。

文章指出，“风险”是经济生活中的常态，所有不确定性皆构成“风险”。七国集团在广岛忽然不提“脱钩”，而提“去风险”，猛一听觉得似乎有点懂“经济”了。实际上，G7把自己的“风险”理解成只由中国诱发，或者说只有遏制中国，自己才能摆脱风险，这本身就是巨大的风险。

文章说，用词软化并不代表思维进化，以“去风险”替代“脱钩”其实是新瓶装旧酒，只不过这样的表述更具欺骗性，目的还是蛊惑胁迫他国加入围堵中国的“小圈子”。

文章分析说，美国从对华“脱钩”论调改口为“去风险”，有迫于现实的压力。以“去风险”替代“脱钩论”，话术的背后反映的是美国既希望从中国取利拯救美国经济，同时又不愿放弃冷战思维继续遏制中国发展的“既要又要还要”的自私霸道心态。

文章认为，美国以“去风险”替代“脱钩论”，也是为了拉拢盟友构建反华阵线寻找共同话语。实际上，对华“脱钩断链”代价巨大行不通，成为包括美国盟友在内的共识，美胁迫盟友对华脱钩已招致多国不满。

文章还说，从美国国家安全顾问沙利文最近的讲话就知道，美国不仅没有软化其对华“脱钩”政策，相反在取利中国的同时开始谋求“更加精细化的脱钩”。种种迹象表明，美国在高科技等领域正加紧围堵中国，“小院高墙”的范围不断扩大。

文章批评美国打着“去风险化”之名，行“去中国化”之实，费尽心机遣词造句，却忘了自己才是世界经济最大的风险源头。中国给世界带来的是机遇不是挑战，是合作不是对抗，是保险不是风险，“谁是‘风险’，谁是‘机遇’，世人自有公论”。

文章最后说，所谓“去风险”不过是蒙骗世人的幌子，本质是把经济科技问题政治化、武器化，大搞排他性“小圈子”“小集团”。打着“去风险”旗号鼓动对华“脱钩”悖逆大势，这种抹黑中国、给中国贴标签的做法绝不会得逞。