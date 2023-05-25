台防长吁尽量避免战争：一旦开打真的很惨

台湾国防部长邱国正说，应尽量避免战争，“一旦开打真的很惨”，因为台海战场已经没有前方、后方之分。

根据中央社报道，邱国正星期四（5月25日）上午赴台湾立法院外交及国防委员会，专案报告“国防产业发展条例执行状况”并备质询时作出以上表述。

台湾汉光39号实兵操演将于7月24日至28日实施，由于中国大陆航空母舰曾于台湾东部海域、西太平洋军演，外界评论认为严重威胁台湾战力保存。

针对此次汉光演习是否会对此进行对应演练，邱国正会前受访回应说，大陆航舰日前出现在西太平洋区域，因此应尽量避免战争，“一旦开打真的很惨”，因为已经没有前方、后方之分，所以不管是汉光或平时的演练都没有停过，官兵在每个责任区都有相对应负责区域，例如海滩、高地、要地等，都是平常例行的演练区域。

至于台湾军队在汉光演习期间有无可能在民用的桃园国际机场演练，邱国正说，仍在考量中，北中南各作战区都有各自的任务，并纳入实兵演练一环。

被问及前台湾国安局长陈明通曾说大陆将“以战逼台”，邱国正是否有此感受。邱国正回应说，相信包括他在内的每任部长每天都有这种感觉，但他不会因为专家学者指称大陆将于几年后犯台就觉得建军备战“可以缓”，因为建军备战不能停，且要有作为，否则光紧张没有用，因此台湾军队现在该做的，就是针对相对应紧急事项持续推进。