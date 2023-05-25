港医卫局长批有人造谣破坏器官捐赠文化

香港器官捐赠登记名册网站近期取消登记的申请数字急升，香港特首李家超认为情况可疑，要求警方调查，港医务卫生局局长卢宠茂在立法会回应相关课题时说，少数人在器官捐赠议题上造谣，制造矛盾，破坏香港器官捐赠文化。

根据《星岛日报》报道，香港立法会星期四（5月25日）就医疗卫生界议员林哲玄提出的“落实与内地的器官移植合作”议员议案进行讨论。卢宠茂说，少数人在器官捐赠议题上造谣，导致等候器官捐赠的病人失去得到重生的机会。当局会加强解说，让公众对相关议题有更多了解，以支持器官捐赠。

卢宠茂还说，当局与医管局正与大陆探讨器官移植恒常化互助机制，将采用第二层分配机制，即两地若有离世者捐出器官，如在各自制度下均未能成功配对，才会启动跨境互动机制。

香港与中国大陆政府计划建立恒常的器官移植互助机制，引起部分港人担忧和抵制，近期申请取消捐献器官登记的数字急升，但其中逾半是从未登记却申请退出或重复取消的无效申请。

李家超星期二（5月23日）指出，他非常反对任何尝试破坏器官捐献崇高理念的行为，当局留意到近期有关取消器官捐献的不寻常数字，情况非常可疑，属于企图破坏整个系统的行径。他严厉批评有关行为可耻，并已要求警方调查。