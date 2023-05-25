被长城汽车举报涉排放不达标 比亚迪：反对不正当竞争

长城汽车星期四（5月25日）上午举报中国新能源汽车巨头比亚迪两款车型涉嫌排放不达标。比亚迪同天中午回应称，公司产品及相关检测符合国家标准，反对任何形式的不正当竞争行为，并保留法务诉讼的权力。

根据澎湃新闻报道，长城汽车发布声明称，长城汽车4月11日向中国生态环境部、市场监督管理总局、工业和信息化部递交举报材料，就比亚迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i采用常压油箱，涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。

长城汽车接受媒体查询时说，“以声明信息为准，长城汽车正在密切关注立案及处理进展。”

比亚迪随后发布声明回应称，公司产品及相关检测符合国家标准，在国家权威机构通过认证。

比亚迪在声明中指出，长城所说的情况，测试车辆由长城购买、保管并安排送检，中汽中心(天津) 按长城的要求进行了相关项目的检测。测试车辆严格来说，不符合国标要求的送检状态，即应由第三方抽样、保管及送检，并要求完成3000公里磨合后测试，而长城送检的车辆在检测时，里程仅为450至670公里。因此其检测报告无效，长城不能以此作为依据。

比亚迪、长城汽车股价截止当天中午双双走低，比亚迪跌超1%，长城汽车跌超4%。

比亚迪本月初发公告称，公司4月新能源汽车销量为21.03万辆，同比增长94.30%，较去年同期10.6万辆大幅增长。今年1至4月累计销量为77.66万辆，同比增长约 96.61%。

比亚迪第一季度在中国销售了超过44万辆汽车，首次超过稳居中国首位十几年的德国大众汽车，成为今年第一季度的最畅销汽车品牌。

数据显示，长城汽车今年4月销量为5.38万辆，同比下滑41.41%，环比下滑46.72%；今年1至4月，长城汽车累计销量为33.73万辆，同比下滑21.67%。