侯友宜国政顾问团队预计10月向外界报告

国民党智库透露，总统参选人侯友宜的国政顾问团队，预计会在10月左右正式向外界报告，未来会针对民生提出相关意见。

据台湾中央社报道，国民党智库“国家政策研究基金会”星期四（5月25日）在台北举行“国家新政、重返执政”启航记者会，展现智库态度。智库执行长柯志恩说，智库有许多学者专家，所以具备广度，同时也有许多研究员，因此也能展现出政策上的深度，未来会与侯友宜团队做结合，来增加高度与温度。

柯志恩还说，未来会针对民生提出相关意见，总统参选人侯友宜的国政顾问团队，预计在10月左右，会正式向外界报告。她提出，智库已经淮备好了，在今天的启航仪式后，就会分组进行深度探讨，为民众提出能落实、实践的新政。

至于政策白皮书的研拟进度，柯志恩在受访时说，白皮书大部分已完成，深度广度兼具，之后要跟总统参选人对接，通过对接达到最大共识，侯友宜团队也要提出自己的意见。

针对侯友宜的两岸论述是否会坚持九二共识，柯志恩说，智库的大陆事务部跟国安组都有一套理论跟基础，侯友宜才刚被征召，而他过去的发言并没有脱离国民党的基本精神。柯志恩说，包括基于“中华民国宪法”、尊重九二共识基本精神等，都是侯友宜过去一贯想法，对于要民主、对话、和平，会继续和侯友宜团队对接，做更细部探讨。

针对常被点名适任侯友宜副手一事，柯志恩则回应称，现在最大的问题就是把政策完整化，提出人民问题的解方，这才是智库的角色，也是当务之急。她也强调，侯友宜刚被征召，她就是以智库的角色来提出建议政策，侯友宜应该有更好的人选考量。