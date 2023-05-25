蔡英文遗憾WHA未将提案列议程：台湾有能力做更多贡献

台湾总统蔡英文说，很遗憾今年世界卫生大会（WHA）未将台湾参与的提案纳入议程，但台湾有意愿也有能力，为国际社会做出更多贡献。

据台湾联合报报道，蔡英文星期四（5月25日）上午接见马偕纪念医院乌克兰医疗团时说，俄乌战争仍在持续，政府也会持续提供乌克兰人道援助，以及协助重建事宜。很遗憾今年世界卫生大会未将台湾参与提案纳入议程，但台湾有意愿也有能力，为国际社会做出更多贡献，医疗团伙伴为乌克兰的付出，就是最好的示范。

蔡英文说，马偕纪念医院乌克兰医疗团是台湾第一个前往乌克兰的医疗团队，义诊过程中，医疗团遇到空袭警报，依然不畏战火，继续为当地民众治疗，令人感动，更令台湾人民感到非常骄傲，她要向大家致上最深的感谢与敬意。

蔡英文指出，政府会持续提供乌克兰人道援助，以及协助重建事宜。外交部和卫福部筹组的台湾国际医卫行动团队，会在适当时机启动，进行后续对乌克兰的医疗援助。

蔡英文还说，今年的WHA已经开幕，虽然很遗憾WHA未将台湾参与提案纳入议程，但非常感谢许多国家，以各种方式支持台湾参与WHA及世界卫生组织（WHO）。

台湾行政院长陈建仁星期一（5月22日）说，很遗憾世卫大会遭到中国大陆阻扰，不将台湾提案列入议程。

台湾外交部同天发布新闻稿，抨击中国大陆持续不择手段阻挠台湾参与国际组织，尝试以“谬论”遮掩打压台湾人民健康人权的“蛮横无理行径”与“漫天大谎”。

中国大陆外交部同天则以发言人答记者问的方式发表声明，对世卫组织拒绝将涉台提案列入世卫大会议程表示欢迎。