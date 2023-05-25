澳门今年一季度GDP同比上升38.8%

受惠于入境防疫措施放宽、港澳全面恢复人员往来、中国大陆赴澳团队旅游重启等利好因素，澳门今年第一季度本地生产总值（GDP）按年实质上升38.8%。

澳门政府统计暨普查局星期四（5月25日）公布的数据显示，澳门2023年第一季度GDP按年实质上升38.8%，经济总量回复至2019年第一季度的66.4%。

数据显示，澳门今年一季度服务出口按年上升71.5%，其中博彩服务出口及其他旅游服务出口分别上升100.0%及72.9%，货物出口则按年下跌40.6%。内部需求按年上升1.6%，主要由政府最终消费支出所带动；货物进口下跌6.9%，服务进口则上升24.0%。

统计暨普查局官网的新闻稿指出，第一季度澳门经济平稳复苏，然而由于生活补贴开支将部份私人消费支出转嫁至政府支出，加上人口下跌及疫后居民恢复外游活动等因素，使住户在本地的最终消费支出按年下跌12.1%；住户在外地的最终消费支出则上升53.5%；整体私人消费按年下跌7.5%。

同时，政府最终消费支出方面，由于生活补贴、电费补贴等经援措施支出较去年同季高，令政府最终消费支出按年上升30.1%，其中购入货物及服务净值上升80.5%，雇员报酬上升0.2%。

投资方面，固定资本形成总额按年下跌0.5%，其中建筑投资上升0.1%，设备投资则下跌3.0%。公共投资方面，由于公共房屋及第四条跨海大桥等大型工程投资增加，公共工程投资上升28.2%，设备投资则下跌7.5%；私人投资方面，娱乐场投资下跌，使建筑投资按年下跌17.5%，设备投资也下跌2.5%。

货物贸易方面，第一季度澳门货物进口及出口分别按年下跌6.9%及40.6%。

数据还显示，澳门今年年首季入境旅客人次为494万8000人，同比增加1.6倍，为2019年同期旅客量的48.4%，带动博彩服务出口及其他旅游服务出口分别上升100%及72.9%，整体服务出口上升71.5%；服务进口也上升24.0%。