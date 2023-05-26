彭博：台通胀问题或成为2024选举关键议题

台湾定于星期五（5月26日）公布经济数据，将反映经济衰退的严重程度。彭博社报道认为，持续高涨的通货膨胀以及不断恶化的经济局势可能成为2024总统大选的关键议题。

报道指出，台湾主计总处星期五将公布今年首四个月生产总值（GDP）、全年消费者物价指数（CPI）预期等经济数据。这将反映出台湾第一季度生产总值（GDP）是否比预估值更为糟糕，而蔡英文政府也可能不得不第二次下调今年全年的经济增长预期。

台湾政府今年2月份预期，今年台湾全年将录得经济增长2.1%。但从2022年以来，台湾经济就深陷外需低迷、通膨高涨的困境。台湾政府4月公布，今年首三个月GDP同比下滑3.02%，为2008年全球金融危机以来最大跌幅。

台湾将于明年1月举行总统大选，台湾总统蔡英文所在执政党民进党面临艰难的连任选战。由于通胀和利率攀升、经济放缓，民众不满情绪升温，通胀问题可能成为争取选票的关键战场。

台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德认为，政府能做的就是压住物价，把注意力放在失业率与物价控制好对于执政方比较有利。

他说，尽管台湾通胀较其他亚洲国家和地区来得温和，但民众不会去做国际比较，只会跟过去经验做比较。他认为，政府应主动推行政策来降低通胀。