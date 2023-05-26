美助理防长：中国还没回复两国防长会晤请求

负责印太安全事务的美国助理国防部长拉特纳（Ely Ratner）说，北京方面仍未正式回应华府有关中美防长在新加坡香格里拉对话会期间举行会晤的请求。

据彭博社报道，拉特纳星期四（5月25日）在战略和国际研究中心于华盛顿主办的活动上说，美国防长奥斯汀和美国国防部向中国政府提出了与中国防长李尚福会面的请求，但还没得到北京的回复。

美国早前提议两国防长在下周于新加坡举行的香格里拉对话会中进行会晤。但彭博社早前引述消息人士报道，中国政府认为，美国国务院对李尚福祭出的制裁尚未解除的情况下，李尚福就不会与奥斯汀处于平等地位。

对此，拉特纳星期四则重申，对李尚福的制裁不会对两位防长的会晤构成法律障碍。他还说，军队与军队之间的联系对于管理未来潜在的军事冲突危机至关重要。

他说，对中国来说，问题还是在于“我们是否要在发生重大危机后才认真对待事情？”对美国而言，“我们的论点是，现在就做”。

美国政府是在2018年依据《以制裁反击美国对手法案》制裁时任中共中央军委装备发展部部长李尚福。据美方说法，这一制裁与中国在2017年购买10架苏-35战斗机，以及在2018年购买S-400地对空导弹系统相关设备有关。

外界认为，美国可能会出于会谈目的解除对李尚福的制裁，但美国国务院星期一（5月22日）明确表示，美国没有计划解除对李尚福实施的制裁。