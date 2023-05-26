秦刚：中非比任何时候都需加强团结合作

中国国务委员兼外长秦刚强调，面对个别国家对中非合作的恶意中伤和阻挠破坏，中非比任何时候都需要加强团结合作。

据中国外交部消息，秦刚星期四（5月25日）在北京出席庆祝“非洲日”招待会。埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克、刚果（金）副总理兼外长卢通杜拉及非洲各国驻华使节出席招待会。

秦刚说，中非60年来休戚与共、守望相助，过去十年中非关系发展按下“加速键”，迈入构建更加紧密中非命运共同体的新时代。

秦刚指出，当下全球经济复苏艰难，发展鸿沟不断拉大。他不点名批评个别国家为维护自身霸权地位，不惜挑动分裂对抗，还编造了所谓“债务陷阱”“新殖民主义”“民主对抗威权”等谎言和虚假叙事，对中非合作恶意中伤和阻挠破坏。

他强调，中非比以往任何时候都更需要加强团结合作，“中非关系越紧密，世界和平就越有保障；中非合作越成功，世界发展也就越有希望”。

秦刚进一步就深化中非合作提出五点建议：一是坚定维护彼此正当合法权益，在涉及彼此主权、发展和尊严的问题上进一步加强互相支持。二是积极推进各具特色的现代化事业，推动“一带一路”和中国国家主席习近平提出的全球发展倡议与非盟《2063年议程》，助力非洲加快工业化、本地化、经济多元化。三是共同推动全球治理体系改革，捍卫发展中国家共同利益。四是努力实现共同安全，为非洲和全球热点问题“降温”，应对非传统安全挑战。五是进一步加强文明交流互鉴，推动全球文明倡议在非洲加速落地。