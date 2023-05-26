台今表决排黑条款 陈水扁扬言不排除竞选时抗议

台湾立法院会星期五（5月26日）将对俗称“排黑条款”的公职人员选举罢免法修正案进行表决。不过，高度关注排黑条款修法的台湾前总统陈水扁则扬言，若排黑条款通过，不排除会在选举竞选期间举布条抗议。

综合台湾《联合报》和风传媒报道，台湾立法院长游锡堃星期五下午将召集朝野协商，讨论排黑条款修正草案。不过，排黑条款关键条文中，两大争议事项“犯洗防法判决确定者不得参选”和“判十年以上刑度尚未定谳者不得参选”不仅引发党内质疑，朝野双方也无法达成共识，因此全案将交由立法院会表决。

民进党团总召柯建铭表示，各党将提出终极版本各自负责，全案星期五表决处理。立法院会也将上演排黑条款表决大战。

然而，陈水扁并不乐见排黑条款在立法院通过成法。若通过，等于提前宣判早前因洗钱罪被判入狱的陈水扁儿子、前高雄市议员陈致中政治死刑，终生不得参选。

陈水扁为了不让排黑条款通过，拯救陈致中的政治生涯，不仅向总统府、行政院、立法院党团请愿，还传简讯给熟识的民进党人士，盼能扭转局势。

据悉，陈水扁星期四（25日）传给民进党台面上政治人物的简讯内容为：“明天院会表决的是党团协商版本，有关《洗钱防制法》部分是否会加放刑度，仍未可知，请赖主席放致中一条生路，否则明天一旦表决通过，做出让我失望的事，导致我对人生不抱希望，什么事都会发生，包括竞选期间支持者抗议布条如影随形。”

去年九合一选举民进党大败后，党内检讨“黑金”被明列为败选原因之一。台湾副总统赖清德接掌民进党后，一方面在党内祭出排黑机制，在政务体系方面，也请行政院前院长苏贞昌推动正副总统与公职人员选罢法排黑条款修法。

赖清德在本周三再次呼吁立法院党团在会期最后一周支持政院版选罢法等法案。对于最后是否会过关，民进党人士认为，三度过关应没问题，但陈水扁放话后，可能将让结果再添变数。