港媒：浪潮联想等中国服务器制造商已停止订购美光芯片

在中国官方要求关键信息基础设施运营者停止采购美光产品后，消息人士称，包括浪潮和联想在内的中国服务器制造商已要求供应商暂停供应含有美光芯片的模块。

据《南华早报》星期五（5月26日）报道，消息人士说，用于服务器内存模块的动态随机存取记忆体（DRAM）芯片是一种商品化组件，通常由美光和三星电子提供。

消息人士还说，供应商需要一些时间才能对新采购的替代品进行技术调整。

中国网信办上星期天（5月21日）公布，审查发现美光公司在华销售产品存在严重网络安全风险，不予通过网络安全审查，要求中国关键信息基础设施运营者停止采购美光产品。

中国市场贡献了美光公司2022年总收入（308亿美元，约416亿新元）的11%。据彭博社数据，受到美国贸易制裁的浪潮和联想是美光产品的最大买家。

报道称，中国官方的禁令还会影响内存模块制造商和第三方供应商。华泰证券分析师黄乐平星期一（22日）告诉中国《财经》杂志，由于美光禁令，中国内存模块制造商将不得不改变他们的产品组合。

中方禁令发布后，美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔星期二（23日）呼吁拜登政府采取报复行动。白宫也指中国的禁令“并非基于事实”。

中国外交部发言人毛宁星期三（5月24日）说，中国有关部门对美光在华销售产品的网络安全审查是依法实施的，决定是基于事实作出的。她强调，中国的网络安全审查不针对特定国家和地区，“我们也不排斥任何国家的技术和产品”。