中国批英国涉港报告促放弃殖民旧梦

针对英国政府发表“香港问题半年报告”批评香港特区政府和中国中央政府打压香港人权，中国外交部驻港特派员公署批评英国的报告枉顾事实，更敦促英国放弃“殖民旧梦”。

英国政府发表的“香港问题半年报告”，内容涉及香港去年7月至12月的状况。报告认为，北京政府在这段期间镇压不同政见人士，破坏中英联合声明对香港高度自治、权利和自由的保障；《香港国安法》持续援引过时的煽动罪，继续损害着香港的生活方式。报告称，英国政府将持续与国际伙伴一道，继续对中国政府的行动进行审查。

对此，中国外交部驻港特派员公署星期四（5月25日）在官网发表声明，批评英国涉港报告枉顾事实，混淆是非，赤裸裸干预香港事务和中国内政，严重践踏国际法原则和国际关系基本准则。公署发言人对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人称，香港回归后，中国政府治理香港特区的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是中英联合声明。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，并敦促英国放弃殖民旧梦，改弦易辙，停止干预香港事务、干涉中国内政。

港府发言人也对此发声，称北京中央一再表明会坚定不移地落实一国两制政策，并已多次敦促外国各方停止插手香港事务，而按照国际法和不干涉的基本原则，外国政府不应企图干预香港特区的事务。

港府发言人说，任何客观的人都会看到，《香港国安法》落实以来，社会恢复了稳定，国家安全在港也得到保障，香港市民可以继续依法享有其基本权利和自由。